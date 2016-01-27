Криштиану Роналду купил отель за 140 миллионов евро

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Нападающий испанского клуба "Реал Мадрид" и игрок сборной Португалии Криштиану Роналду купил отель.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, португалец приобрел в Монте-Карло отель за 140 миллионов евро.

В августе прошлого года бизнесмен Алессандро Прото продал форварду апартаменты в нью-йоркском небоскребе за 16 миллионов евро. Месяц назад Роналду вложил 37 миллионов евро в сеть отелей под брендом CR7. Первые отели будут открыты в городах Португалии, а также в Мадриде и Нью-Йорке. Помогать ему в бизнесе будет сеть отелей Pestana.

Отметим, что в мае прошлого года Криштиану Роналду был признан самым богатым футболистом мира. Его годовой доход составляет 73 млн. евро.