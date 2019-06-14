Клуб, где выступает Рамиль Шейдаев, принял решение относительно главного тренера

Внесена ясность в положение главного тренера российского футбольного клуба "Крылья Советов" Миодрага Божовича, где выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, председатель совета директоров клуба Александр Фетисов заявил, что 51-летний специалист останется на своем посту.

Отметим, что Миодраг Божович был назначен главным тренером самарского клуба в октябре 2018 года на место Андрея Тихонова. Что касается Рамиля Шейдаева, он надевает форму этой команды с августа прошлого года. Контракт 23-летнего нападающего с клубом истек в конце сезона. Пока неизвестно, какое решение примут "Крылья Советов" относительно Шейдаева.