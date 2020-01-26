​Креспо возглавил аргентинский клуб

Бывший игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо возглавил клуб "Дефенса и Хустисия".

Как передает Report, 44-летний специалист сменил на этом посту Мариано Сосо. Подробности сделки не сообщаются.

Креспо является воспитанником "Ривер Плейт". К тому же успел поиграть за такие клубы, как "Парма", "Лацио", "Интер", "Челси", "Милан" и "Дженоа". Обладатель 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии. В 2015 году экс-форвард возглавил итальянский клуб "Модена", который покинул уже спустя год. В декабре 2018-го Креспо стал тренером "Банфилда".

Клуб "Дефенса и Хустисия" набрал 21 очко в 16 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Лидером соревнований на данный момент является "Ривер Плейт".