Эрнан Креспо: "Хотел бы посмотреть финал Лиги Европы в Баку" - ФОТО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Это мой первый визит в Баку. К сожалению, я приехал на короткое время. В следующий раз я постараюсь провести больше времени и прогуляться по городу".

Как передает Report, об этом журналистам сказал находящийся с визитом в Баку аргентинский футболист Эрнан Креспо.

43-х летний бывший нападающий, тренирующий в настоящее время аргентинский "Банфилд" ответил и на другие вопросы...

Будете ли вы смотреть финальный матч Лиги Европы в Баку 29 мая 2019 года?

- Да, буду. Недавно я был назначен главным тренером аргентинского "Банфилда". Может быть, из-за работы не смогу. Но если будет возможность, я приеду.

Какую команду вы хотели бы видеть в финале?

- (Смеется). «Челси», «Интер», «Лацио». Я бы хотел, чтобы эти 3 команды приехали в Баку, потому что я сам играл в этих клубах и симпатизирую им.

Две из перечисленных вами команд встречались с представителем Азербайджана. Вы смотрели эти матчи?

- Нет, я не смог посмотреть эти игры. Но я следил за другими командами. Могу сказать, что Лига Европы стала очень сильным турниром, особенно с этого сезона, и там ведут борьбу очень хорошие команды.

После создания нового Кубка Европы шансы азербайджанских клубов могут быть уменьшены...

- Ничего не могу сказать по этому поводу. Посмотрим как сложится.

Какие у вас остались впечатления от организации финала? Вы были на Олимпийском стадионе в Баку?

- Я еще не был на стадионе. Приехал сюда прямо из аэропорта. Организация находится на очень высоком уровне. Я хотел бы поблагодарить всех - большое спасибо, что пришли, мне очень приятно. Я не думал, что так много людей захотят увидеть меня.

В настоящее время вы работаете в "Банфилде". Какую команду вы бы хотели возглавить в будущем?

- Я думаю об этом. Но всему свое время. Конечно, есть команда, с которой я хочу работать. Может я приеду в Азербайджан? Кто знает.