Красота на футбольном поле: топ-10 лучших голов года опубликовала ФИФА

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Пятка Диего Косты, рыбка Робина ван Перси и пушечный удар Тима Кэххила. 10 голов, которые поразили футбольный мир! Комиссия ФИФА на официальном сайте представила свою версию хит-парада лучших мячей сезона. И, разумеется, особняком стоят те, что забиты во время Чемпионата мира в Бразилии — ведь их рождение в прямом эфире наблюдали миллионы болельщиков.

Каждый футбольный сезон дарит невероятные эмоции, ну за красивые голы болельщики и любят игру миллионов. До недавнего времени лучший гол года определяли только в неофициальных футбольных хит-парадах.

Первая церемония вручения приза легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша за самый красивый гол года прошла 21 декабря 2009 года в Швейцарии. Первым обладателем почетного приза стал португалец Криштиану Роналду, а в прошлом сезоне самый красивый мяч забил нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович. Свой шедевр Ибрагимович сотворил в товарищеском матче против сборной Англии, поразив ворота Джо Харта ударом через себя из-за пределов штрафной.

И вот комиссия ФИФА на официальном сайте организации представила на суд болельщиков 10 лучших голов 2014 года. В число претендентов должны входить различные голы, забитые с дальней дистанции, ударом через себя или благодаря командным действиям. В этом году комиссия неожиданно включила в соискатели на приз Пушкаша представительницу женской ирландской лиги Стефани Рош. Видео снято чуть ли не на телефон, экспертов ФИФА подкупило профессиональное исполнение. Также в список попали участники японского, мексиканского и даже американского чемпионатов. Лига МЛС растет на глазах, отбирая поклонников у НХЛ и НБА, вот такие голы здесь уже не редкость, отмечает Report со ссылкой на телеканал "Россия".

Ну а звезда прошлого сезона в составе мадридского Атлетико Диего Коста замахнулся на славу Ибрагимовича. Сам швед снова в десятке лучших. Его гол не менее эффектный, чем в прошлом сезоне. На этот раз нападающий мастерски замкнул навес на ворота пяткой.

Каждый вышеупомянутый гол по своему красив и неповторим, однако мячи, забитые на чемпионате мира среди болельщиков, как ни крути, а ценятся выше. Ведь именно Мундиаль является главной ярмаркой футбольных талантов. Сборная Австралии за три матча смогла влюбить в себя многих поклонников футбола, а пушечный выстрел Тима Кэхила в ворота Нидерландов стал одним из самых эффектных голов чемпионата. Как говорил легендарный комментатор Владимир Маслаченко — вынимай кожаного.

Примерно в ту же точку ворот, но под другим углом попал звезда колумбийской команды Хамес Родригес и сделал он этого в историческом матче против Уругвая, после которого колумбийцы вышли в четвертьфинал.

Ну и, пожалуй, главный претендент на приз Пушкаша играет в сборной Голландии. Робен Ван Перси не просто забил самый красивый гол чемпионата мира, его рыбка взорвала интернет. Болельщики разразились интернет-мемами и фотожабами, а многие даже пытались повторить полет футболиста, этот вид творчества назвали ВАНПЕРСИНГ.

Уже первого декабря станет известна тройка претендентов на приз Пушкаша, после чего результаты обнулятся и болельщики выберут самый красивый гол года, который объявят 12 января будущего года в швейцарском Цюрихе.