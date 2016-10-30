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    "Красные дьяволы" не смогли победить. Судья удалил Жозе Моуриньо - ВИДЕО

    Манчестер Юнайтед продлил безвыигрышную серию в чемпионате Англии

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли" со счетом 0:0 в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Как передает Report, в перерыве встречи был удален главный тренер МЮ Жозе Моуринью.

    На 68-й минуте красную карточку получил полузащитник манкунианцев Андер Эррера.

    "Манчестер Юнайтед" не может выиграть в Английской премьер-лиге в четвертом матче подряд. В последний раз подопечные Моуринью побеждали в чемпионате 24 сентября, когда со счетом 4:1 в домашнем матче был обыгран "Лестер".

    "Манчестер Юнайтед", набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. "Бернли" располагается на 13-й позиции, имея в активе 11 баллов.

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