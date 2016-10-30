"Красные дьяволы" не смогли победить. Судья удалил Жозе Моуриньо - ВИДЕО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли" со счетом 0:0 в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, в перерыве встречи был удален главный тренер МЮ Жозе Моуринью.

На 68-й минуте красную карточку получил полузащитник манкунианцев Андер Эррера.

"Манчестер Юнайтед" не может выиграть в Английской премьер-лиге в четвертом матче подряд. В последний раз подопечные Моуринью побеждали в чемпионате 24 сентября, когда со счетом 4:1 в домашнем матче был обыгран "Лестер".

"Манчестер Юнайтед", набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. "Бернли" располагается на 13-й позиции, имея в активе 11 баллов.