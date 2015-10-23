​"Краснодар" сыграл вничью с ПАОК в Лиге Европы

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ «Краснодар» и ПАОК сыграли вничью (0:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы на стадионе «Тумба» в Салониках, передает Report.

Отметим, что в конце матча главный судья Андреас Экберг удалил по одному игроку в составах обеих команд: у «Краснодара» – Артура Енджейчика, у ПАОК – Жайро Маседа.

Таким образом, «Краснодар» набрал четыре очка и остался на втором месте в группе С. У греков по-прежнему на одно очко меньше.

Ранее в этой группе «Боруссия» обыграла в Азербайджане «Габалу» (3:1) благодаря хет-трику Пьера-Эмерика Обамеянга.

Лига Европы, Группа C, 3-й тур

ПАОК - Краснодар - 0:0