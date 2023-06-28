Ковачич перешёл в "Манчестер Сити"

Хорватский полузащитник Матео Ковачич стал игроком английского "Манчестер Сити".

Хорватский полузащитник Матео Ковачич стал игроком английского "Манчестер Сити".

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба клуба.

Футболист, за которого "горожане" заплатили "Челси" почти € 30 млн без учёта бонусов, подписал контракт до 2027 года.

29-летний Ковачич провёл за синих 221 матч в течение пяти сезонов, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, клубный чемпионат мира по футболу и Суперкубок УЕФА. Кроме того, по итогам сезона-2019/2020 хорват был признан лучшим игроком лондонского клуба.

В составе сборной Ковачич провёл 95 матчей и был частью команды, которая заняла третье место на проходившем в России чемпионате мира.

Матео — воспитанник академии "Динамо" Загреб. Из хорватского клуба он перебрался в "Интер" в 2013 году, через два года стал игроком мадридского "Реала", а оттуда перешёл в "Челси".