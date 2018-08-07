Ковачич отказался от тренировок с Реалом и заявил о желании покинуть клуб

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Полузащитник "Реала" Матео Ковачич отказался тренироваться с мадридской командой.

Как передает Report, 6 августа, 24-летний хорватский футболист прибыл на базу «Реала» в Вальдебарас, где состоялся его разговор с руководством клуба. Отмечается, что игрок заявил о желании покинуть клуб.

Ковачич уже трижды говорил руководству команды о намерении уйти, а также провёл личную беседу с главным тренером «Реала» Хуленом Лопетеги, в которой сообщил, что хочет перейти в другой клуб, чтобы иметь больше игрового времени. На данный момент Ковачич не получил никакого ответа относительно своего будущего.