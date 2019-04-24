​Коутиньо может перейти в "Ювентус"

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.

По информации издания Calciomercato, он входит в сферу интересов "Ювентуса".

Сообщается, что в Турине бразилец должен заменить аргентинца Пауло Дибалу, намеренного уйти.

Коутиньо перешёл в "Барселону" зимой 2018 года. Переход из "Ливерпуля", который игрок покинул после конфликта, обошёлся каталонскому клубу в € 135 млн. Этот трансфер стал рекордным для "Барселоны".

Филиппе с 2013 по 2018 год играл за "Ливерпуль", после чего перешёл в "Барселону". В нынешнем сезоне испанской Примеры полузащитник забил пять голов и отдал две результативные передачи в 32 матчах. Также на его счету две жёлтые карточки.