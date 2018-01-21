Коутиньо может дебютировать за "Барселону" в игре с "Эспаньолом"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо провёл первую тренировку в общей группе игроков каталонского клуба после восстановления от травмы и может впервые сыграть в сине-гранатовой футболке в ответной встрече с «Эспаньолом» в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

Как передает Report, этот матч состоится 25 января на «Камп Ноу».

«Я не люблю указывать точные даты возвращения игроков после травм, но правда в том, что Коутиньо добился хороших результатов в ходе своего восстановления. У него были небольшие проблемы с четырёхглавой мышцей, надеюсь, что скоро он сможет сыграть за нас. Не могу сказать, произойдёт ли это в четверг, но это возможно», — сказал главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

В первом четвертьфинальном матче «Барселона» уступила соседям из «Эспаньола» с минимальным счётом.