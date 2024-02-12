Кот-д'Ивуар в третий раз выиграл Кубок африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 обыграла команду Нигерии в финальном матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходил в Кот-д'Ивуаре.

Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 обыграла команду Нигерии в финальном матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходил в Кот-д'Ивуаре.

Как передает Report, в составе победителей голы забили Франк Кессье (62-я минута) и Себастьян Аллер (81). У нигерийцев отличился Уильям Трост-Эконг (38).

Кот-д'Ивуар в третий раз стал победителем Кубка африканских наций. Ранее команда выигрывала турнир в 1992 и 2015 годах. Сборная Нигерии является трехкратным обладателем кубка (1980, 1994, 2013). Лидером по числу побед в турнире является сборная Египта, выигрывавшая трофей семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

По ходу турнира у хозяев сменился главный тренер. После того как команда провела все матчи на групповом этапе и заняла третье место в своем квартете, в отставку был отправлен Жан-Луи Гассе, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Эмерс Фаэ. Сборная Кот-д'Ивуара сумела попасть в плей-офф, оказавшись в числе четырех лучших сборных, занявших в своих группах третьи места.

Автор победного гола в финальном матче Аллер в июле 2022 года перешел в германскую "Боруссию" из Дортмунда, через несколько недель у футболиста была обнаружена злокачественная опухоль яичка. Игрок перенес операцию и пропустил пять месяцев, вернувшись на поле в январе 2023 года. 4 февраля 2023 года Аллер забил дебютный гол за "Боруссию", за которую выступает до сих пор.

Изначально Кубок Африки должен были пройти в 2023 году, однако из-за погодных условий был перенесен на 2024-й. Победителем предыдущего турнира, который прошел в 2022 году, стала сборная Сенегала.