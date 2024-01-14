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Кот-д'Ивуар обыграл Гвинею-Бисау в матче открытия Кубка Африки

Кот-д'Ивуар обыграл Гвинею-Бисау в матче открытия Кубка Африки Футболисты сборной Кот-д'Ивуара со счетом 2:0 победили команду Гвинеи-Бисау в матче открытия Кубка африканских наций. Встреча прошла в Абиджане.
Футбол
14 января 2024 г. 02:18
Кот-д'Ивуар обыграл Гвинею-Бисау в матче открытия Кубка Африки

Футболисты сборной Кот-д'Ивуара со счетом 2:0 победили команду Гвинеи-Бисау в матче открытия Кубка африканских наций. Встреча прошла в Абиджане.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Секо Фофана (4-я минута) и Жан-Филипп Крассо (58).

Команды выступают в группе A вместе со сборными Нигерии и Экваториальной Гвинеи, который свой матч первого тура проведут в воскресенье. Во втором туре сборная Кот-д'Ивуара сыграет против команды Нигерии, сборная Гвинеи-Бисау - против команды Экваториальной Гвинеи. Игры состоятся 18 января.

Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре и завершится 11 февраля. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2021 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.

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