"Копенгаген" в 15-й раз в истории стал чемпионом Дании

Столичный "Копенгаген" официально стал чемпионом Дании по итогу сезона-2022/23. Этот чемпионский титул стал 15-м в истории клуба.

Столичный "Копенгаген" официально стал чемпионом Дании по итогу сезона-2022/23. Этот чемпионский титул стал 15-м в истории клуба.

Как передает Report, все дело в том, что в 31-м туре "Копенгаген" оформил выездную победу над "Виборгом" (2:1), а ближайший преследователь "львов" в виде Нордшеллана свой поединок против "Брондбю" с разгромом проиграл – 1:5.

Таким образом, "Копенгаген" набрал 58 очков после предпоследнего тура датского национального первенства и досрочно оформил чемпионство. Отрыв от "Нордшеллана" перед финальным туром теперь составляет четыре очка.