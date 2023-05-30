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"Копенгаген" в 15-й раз в истории стал чемпионом Дании

"Копенгаген" в 15-й раз в истории стал чемпионом Дании Столичный "Копенгаген" официально стал чемпионом Дании по итогу сезона-2022/23. Этот чемпионский титул стал 15-м в истории клуба.
Футбол
30 мая 2023 г. 05:16
Копенгаген в 15-й раз в истории стал чемпионом Дании

Столичный "Копенгаген" официально стал чемпионом Дании по итогу сезона-2022/23. Этот чемпионский титул стал 15-м в истории клуба.

Как передает Report, все дело в том, что в 31-м туре "Копенгаген" оформил выездную победу над "Виборгом" (2:1), а ближайший преследователь "львов" в виде Нордшеллана свой поединок против "Брондбю" с разгромом проиграл – 1:5.

Таким образом, "Копенгаген" набрал 58 очков после предпоследнего тура датского национального первенства и досрочно оформил чемпионство. Отрыв от "Нордшеллана" перед финальным туром теперь составляет четыре очка.

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Версия на азербайджанском языке “Kopenhagen” Danımarka çempionu olub

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