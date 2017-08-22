Клуб "Копенгаген" наказан до матча с "Карабахом"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Датский клуб "Копенгаген" был наказан незадолго до ответного матча в этапе "плей-офф" Лиги чемпионов с "Карабахом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Датского футбольного союза (ДФС), причиной этому послужили беспорядки при выездном матче с "Брондбю" в V туре суперлиги, совершенные болельщиками представителя столицы.

В конце прошедшего 6 августа матча они сначала подрались с охраной стадиона, а затем с полицейскими. Фанаты забросали стадион, а также охрану и полицейских пиротехникой и посторонними предметами. В результате главному арбитру пришлось приостановить встречу на 18 минут.

Дисциплинарный комитет ДФС принял решение провести очередную игру "Копенгагена" и домашний матч с "Брондбю" без болельщиков.

В случае повторения аналогичной ситуации до конца сезона, будет поставлен запрет на вход болельщиков представителей столицы на еще один домашний матч.

Кроме того, клуб оштрафован на 150 000 крон.

Отметим, что ответный матч "Копенгагена" с "Карабахом" пройдет 23 августа на стадионе "Parken" в датской столице. Встреча начнется в 22:45 по бакинскому времени. Организованная на прошлой неделе в Баку встреча завершилась победой "Карабаха" (1:0).