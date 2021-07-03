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Копа Америка: Стал известен соперник сборной Перу в полуфинале

Копа Америка: Стал известен соперник сборной Перу в полуфинале Сборная Бразилии со счетом 1:0 обыграла команду Чили в четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу.
Футбол
3 июля 2021 г. 06:57
Копа Америка: Стал известен соперник сборной Перу в полуфинале

Сборная Бразилии со счетом 1:0 обыграла команду Чили в четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турнир проходит в Бразилии.

Единственный гол на 46-й минуте забил Лукас Пакета. На 48-й минуте сборная Бразилии осталась в меньшинстве после удаления нападающего Габриэла Жезуса.

В полуфинале сборная Бразилии сыграет с командой Перу, встреча пройдет 5 июля. Матч за третье место будет сыгран 9 июля, а финал - 10 июля.

В других четвертьфиналах аргентинцы сыграют с эквадорцами, а уругвайцы - с колумбийцами. Обе встречи пройдут в ночь на воскресенье.

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