Копа Америка: Стал известен победитель турнира

Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение национальной команде Бразилии в финале розыгрыша Кубка Америки.

Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение национальной команде Бразилии в финале розыгрыша Кубка Америки.

Как передает Report, результат прошедшей на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро встречи – 1:0 в пользу аргентинцев. На 22-й минуте в их составе отличился Анхель ди Мария.

Таким образом, Аргентина стала 15-кратным победителем турнира, сравнявшись по этому показателю с лидирующим Уругваем. При этом шесть раз получавший "Золотой мяч" Лионель Месси выиграл Кубок Америки впервые. Ранее награду высшего достоинства в составе сборной Аргентины он завоевал на Олимпиаде-2008.