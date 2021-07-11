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Копа Америка: Стал известен победитель турнира

Копа Америка: Стал известен победитель турнира Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение национальной команде Бразилии в финале розыгрыша Кубка Америки.
Футбол
11 июля 2021 г. 05:56
Копа Америка: Стал известен победитель турнира

Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение национальной команде Бразилии в финале розыгрыша Кубка Америки.

Как передает Report, результат прошедшей на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро встречи – 1:0 в пользу аргентинцев. На 22-й минуте в их составе отличился Анхель ди Мария.

Таким образом, Аргентина стала 15-кратным победителем турнира, сравнявшись по этому показателю с лидирующим Уругваем. При этом шесть раз получавший "Золотой мяч" Лионель Месси выиграл Кубок Америки впервые. Ранее награду высшего достоинства в составе сборной Аргентины он завоевал на Олимпиаде-2008.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAmerika Kubokunun qalibi bəlli oldu

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