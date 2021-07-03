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Копа Америка: Стал известен первый полуфиналист

Копа Америка: Стал известен первый полуфиналист Сборная Перу в серии пенальти обыграла команду Парагвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу.
Футбол
3 июля 2021 г. 03:27
Копа Америка: Стал известен первый полуфиналист

Сборная Перу в серии пенальти обыграла команду Парагвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу.

Как передает Report, турнир проходит в Бразилии.

Основное время завершилось со счетом 3:3, по регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры назначается серия пенальти. Забитыми мячами у парагвайцев отметились Густаво Гомес (11-я минута), Хуниор Алонсо (54) и Габриэль Авалос (90), у перуанцев отличились Джанлука Лападула (21, 40) и Йосимар Йотун (81).

В серии пенальти перуанцы одержали победу со счетом 4:3. На третьей компенсированной к первому тайму минуте Гомес был удален с поля за две желтые карточки, на 85-й минуте вторую желтую карточку получил перуанец Андре Каррильо.

В полуфинале сборная Перу сыграет с победителем встречи между командами Бразилии и Чили. Игра пройдет в субботу и начнется в 04:00 (бакинское время).

Отметим, что в других четвертьфиналах аргентинцы сыграют с эквадорцами, а уругвайцы - с колумбийцами. Обе встречи пройдут в ночь на воскресенье.

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