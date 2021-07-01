О нас
Report Georgia
Аудио новости

Контракт Месси с "Барселоной" истек

Контракт Месси с "Барселоной" истек Аргентинский нападающий Лионель Месси стал свободным агентом
Футбол
1 июля 2021 г. 03:01
Контракт Месси с Барселоной истек
Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал свободным агентом.

Как передает Report, Его контрактное соглашение с "Барселоной" истекло 1 июля.

О продлении соглашения до сих пор не было объявлено официально. При этом аргентинец сможет подписать новый договор с "сине-гранатовыми", даже будучи формально без команды.

Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Messinin "Barselona" ilə müqaviləsinin müddəti başa çatdı

Другие новости из категории

Президент ФИФА назвал свою главную цель
Президент ФИФА назвал свою главную цель
1 июля 2021 г. 02:11
Гурбан Гурбанов: Хочется приобрести лучшего футболиста
Гурбан Гурбанов: Хочется приобрести лучшего футболиста
30 июня 2021 г. 22:46
Рафаэль Бенитес назначен главным тренером Эвертона
Рафаэль Бенитес назначен главным тренером "Эвертона"
30 июня 2021 г. 19:45
Стал известен главный тренер Тоттенхэма
Стал известен главный тренер "Тоттенхэма"
30 июня 2021 г. 15:18
Сабах распрощался с легионером
"Сабах" распрощался с легионером
30 июня 2021 г. 13:02
Бенитес подписал с «Эвертоном» контракт на 3 года
Бенитес подписал с «Эвертоном» контракт на 3 года
30 июня 2021 г. 08:27
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Швеция-Украина
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Швеция-Украина
30 июня 2021 г. 07:45
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Англия-Германия
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Англия-Германия
30 июня 2021 г. 07:07
Французский экс-футболист возглавит «Кристал Пэлас»
Французский экс-футболист возглавит «Кристал Пэлас»
30 июня 2021 г. 05:37
Евро-2020: Определились все четвертьфиналисты
Евро-2020: Определились все четвертьфиналисты
30 июня 2021 г. 02:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi