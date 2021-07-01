Контракт Месси с "Барселоной" истек

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал свободным агентом

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал свободным агентом.

Как передает Report, Его контрактное соглашение с "Барселоной" истекло 1 июля.

О продлении соглашения до сих пор не было объявлено официально. При этом аргентинец сможет подписать новый договор с "сине-гранатовыми", даже будучи формально без команды.

Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.