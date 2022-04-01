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Конте признали лучшим тренером Серии А-2020/21

Конте признали лучшим тренером Серии А-2020/21 Бывший главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте признан коллегами лучшим тренером Серии А в сезоне-2020/21.
Футбол
1 апреля 2022 г. 08:16
Конте признали лучшим тренером Серии А-2020/21
REUTERS

Бывший главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте признан коллегами лучшим тренером Серии А в сезоне-2020/21.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте итальянской федерации футбола.

Конте получил приз «Золотая скамейка». Он занял первое место в голосовании, набрав 20 голосов. 52-летний специалист выиграл этот приз в рекордный шестой раз. 19 раз проголосовали за Стефано Пиоли, возглавляющего «Милан». Третью строчку занял главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, набравший восемь голосов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Интер» под руководством Конте занял первое место в чемпионате Италии.

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