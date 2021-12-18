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Конте приходится заменять игроков манекенами на тренировках "Тоттенхэма"

Конте приходится заменять игроков манекенами на тренировках "Тоттенхэма" Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, как справляется с отсутствием большого количества игроков на тренировках из-за коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на Daily Mail.
Футбол
18 декабря 2021 г. 12:15
Конте приходится заменять игроков манекенами на тренировках Тоттенхэма

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, как справляется с отсутствием большого количества игроков на тренировках из-за коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на Daily Mail.

"Три дня мы не проводили тренировок, а затем устроили занятие с 12 футболистами. Было довольно нелегко тренироваться в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то", - заявил Конте.

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" перенесен из-за вспышки COVID-19 в обеих командах. Это уже третий отмененный матч "Тоттенхэма".

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Версия на азербайджанском языке "Tottenhem"in baş məşqçisi xəstə futbolçuları manekenlərlə əvəzləyib

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