Конте приходится заменять игроков манекенами на тренировках "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, как справляется с отсутствием большого количества игроков на тренировках из-за коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на Daily Mail.

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, как справляется с отсутствием большого количества игроков на тренировках из-за коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на Daily Mail.

"Три дня мы не проводили тренировок, а затем устроили занятие с 12 футболистами. Было довольно нелегко тренироваться в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то", - заявил Конте.

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" перенесен из-за вспышки COVID-19 в обеих командах. Это уже третий отмененный матч "Тоттенхэма".