Конте покинул пост главного тренера "Интера"

Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера футбольного клуба "Интер".
Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что причиной ухода Конте может быть расхождение во взглядах на развитие клуба с руководством. Руководители "Интера" убеждены, что в связи с нынешними условиями будет невозможно обойтись без снижения заработной платы футболистов на 15-20% и продажи игроков. В то же время Конте рассчитывал усилить состав в летнее трансферное окно и не видел будущего команды без новых футболистов.
Напомним, что Конте возглавлял "Интер" с 31 мая 2019 года.