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Конте покинул пост главного тренера "Интера"

Конте покинул пост главного тренера "Интера" Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера футбольного клуба "Интер".
Футбол
26 мая 2021 г. 21:34
Конте покинул пост главного тренера Интера
Антонио Конте

Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера футбольного клуба "Интер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба миланской команды.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что причиной ухода Конте может быть расхождение во взглядах на развитие клуба с руководством. Руководители "Интера" убеждены, что в связи с нынешними условиями будет невозможно обойтись без снижения заработной платы футболистов на 15-20% и продажи игроков. В то же время Конте рассчитывал усилить состав в летнее трансферное окно и не видел будущего команды без новых футболистов.

Напомним, что Конте возглавлял "Интер" с 31 мая 2019 года.

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