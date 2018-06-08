Конте отказался возглавить "Реал"

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал».

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

Согласно данным издания, руководство «сливочных» заинтересовалось итальянским специалистом. Представители «Реала» уже связались с Конте. Наставник лондонцев отказался от предложения заявив, что намерен доработать до конца свой контракт с «Челси», который истекает летом 2019 года.

Отметим, в случае если лондонский клуб уволит Конте, то они должны будут заплатить ему неустойку в размере € 10 млн.