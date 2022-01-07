О нас
Report Georgia
Аудио новости

Конте не исключил возвращения Эриксена в «Тоттенхэм»

Конте не исключил возвращения Эриксена в «Тоттенхэм» Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о датском футболисте Кристиане Эриксене и рассказал о возможности возвращения полузащитника в английскую команду
Футбол
7 января 2022 г. 23:07
Конте не исключил возвращения Эриксена в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о датском футболисте Кристиане Эриксене и рассказал о возможности возвращения полузащитника в английскую команду

Как передает Report, об этом Конте заявил изданию Standard.

«В последнее время я не разговаривал с Эриксеном. Конечно, было прекрасно видеть, как он находится на поле, видеть, как он наносит удары. Мы говорим о действительно важном игроке, но особенно о хорошем человеке.

То, что произошло летом, конечно, было не очень хорошо не только для Кристиана, но и для людей, которые с ним работали и людей, которые его знают. Мне было страшно в тот момент. Отличная новость, что мы вновь можем видеть Эриксена готовым играть в футбол. Думаю, дверь для него всегда открыта», — заявил Конте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kristian Eriksen "Tottenhem"ə qayıda bilər

Самое важное

Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
7 января 2022 г. 13:15
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
6 января 2022 г. 19:57
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
5 января 2022 г. 20:24
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
4 января 2022 г. 19:10
МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi