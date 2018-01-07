Конте назвал Моуринью человечишкой

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на слова наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который накануне сделал колкое замечание в адрес итальянца по поводу его дисквалификации за договорные матчи в сезоне-2012/13, передает Report со ссылкой на BBC.

«Думаю, что когда ты пытаешься оскорбить человека, особенно зная правду о случившемся, то ты человечишка. Но такое случается не впервые. Он делал это в прошлом, продолжает делать сейчас и будет делать это дальше», — цитирует Конте BBC.

Напомним, словесный конфликт между Конте и Моуринью начался несколько дней назад. Говоря о своей спокойной манере поведения во время матчей, португалец заявил: «Если я не веду себя, как клоун, на бровке поля — значит, потерял страсть к игре?» Английские СМИ предположили, что Моуринью имел в виду Конте. Итальянец ответил на это: «Ему следует посмотреть на себя в прошлом. Может, он говорил о себе?» Моуринью не оставил эти слова без внимания и заявил: «Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи». Это был намёк в адрес Конте, который в сезоне-2012/13 был дисквалифицирован на четыре месяца за то, что в ходе сезона-2010/2011 не сообщил о договорных матчах, будучи тренером «Сиены». В 2016 году суд оправдал Конте.