Конте намерен покинуть "Челси" по окончании сезона-2017/18

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте намерен покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
Как передает Report, об этом сообщает The Times.
По информации издания, итальянский специалист хочет вернуться в Италию.
Отмечается, что Конте, который был близок к тому, чтобы покинуть «Челси» перед началом нынешнего сезона, расстроен трансферной кампанией клуба.
48-летний Конте возглавляет «Челси» с 2016 года. В прошлом сезоне он привёл «аристократов» к победе в чемпионате Англии.
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