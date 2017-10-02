Конте намерен покинуть "Челси" по окончании сезона-2017/18

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте намерен покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

По информации издания, итальянский специалист хочет вернуться в Италию.

Отмечается, что Конте, который был близок к тому, чтобы покинуть «Челси» перед началом нынешнего сезона, расстроен трансферной кампанией клуба.

48-летний Конте возглавляет «Челси» с 2016 года. В прошлом сезоне он привёл «аристократов» к победе в чемпионате Англии.