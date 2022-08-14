Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма»

Главный тренеры «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте и Томас Тухель едва не подрались во время матча 2-го тура чемпионата Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» (2:2).
Конте подбежал к Тухелю вплотную и начал праздновать, после чего немец оттолкнул итальянца. Оба тренера получили по предупреждению от арбитра.
Второй конфликт случился после матча. Тренерское рукопожатие закончилось тем, что Тухель не стал отпускать руку Конте, а начал ее выкручивать, показывая своему коллеге, чтобы тот смотрел ему в глаза.
После того как тренеры сцепились в очередной раз, разнимать их пришлось тренерским штабам футболистам обеих команд.
Уходя с поля, Конте повздорил с капитаном «синих» Сесаром Аспиликуэтой. Позже главный судья матча Энтони Тейлор удалил обоих тренеров.