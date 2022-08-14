О нас

Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма»

Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма» Главный тренеры «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте и Томас Тухель едва не подрались во время матча 2-го тура чемпионата Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» (2:2).
Футбол
14 августа 2022 г. 22:36
Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма»

Главный тренеры «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте и Томас Тухель едва не подрались во время матча 2-го тура чемпионата Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» (2:2).

Как сообщает Report, первое столкновение между специалистами произошло после того, как полузащитник «шпор» Эмиль Хойбьерг сравнял счет в матче.

Конте подбежал к Тухелю вплотную и начал праздновать, после чего немец оттолкнул итальянца. Оба тренера получили по предупреждению от арбитра.

Второй конфликт случился после матча. Тренерское рукопожатие закончилось тем, что Тухель не стал отпускать руку Конте, а начал ее выкручивать, показывая своему коллеге, чтобы тот смотрел ему в глаза.

После того как тренеры сцепились в очередной раз, разнимать их пришлось тренерским штабам футболистам обеих команд.

Уходя с поля, Конте повздорил с капитаном «синих» Сесаром Аспиликуэтой. Позже главный судья матча Энтони Тейлор удалил обоих тренеров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
ФотоВ Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
13 августа 2022 г. 15:21
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
13 августа 2022 г. 14:04
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
13 августа 2022 г. 13:36
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
13 августа 2022 г. 12:08
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию Возмездие
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию "Возмездие"
13 августа 2022 г. 11:51
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
13 августа 2022 г. 03:12
Президент: Операция Возмездие еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
Президент: Операция "Возмездие" еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
13 августа 2022 г. 00:10
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции Возмездие
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции "Возмездие"
12 августа 2022 г. 17:29
Верховный главнокомандующий: На своих землях мы можем проводить любую операцию в любое время
Верховный главнокомандующий: На своих землях мы можем проводить любую операцию в любое время
12 августа 2022 г. 17:28
Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов
Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов
12 августа 2022 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi