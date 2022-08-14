Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма»

Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма»

Главный тренеры «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте и Томас Тухель едва не подрались во время матча 2-го тура чемпионата Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» (2:2).

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