Конате из-за травмы не поможет "Ливерпулю" в матче против "Манчестер Сити"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).

Как передает Report , игрок сообщил в соцсети, что пропустит некоторое время, информацию уже подтвердили и в клубе.

"Так обидно получить эту травму прямо в конце отличной игры в среду вечером. Сейчас мы начинаем процесс восстановления, но одно я обещаю — я вернусь и снова буду лучшей версией себя. Спасибо за потрясающую поддержку на "Энфилде". Мы продолжим идти вперед, и я буду поддерживать команду на каждом этапе пути", — написал Конате.

Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" состоится 1 декабря, начало запланировано на 20:00 по бакинскому времени.