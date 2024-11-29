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Конате из-за травмы не поможет "Ливерпулю" в матче против "Манчестер Сити"

Конате из-за травмы не поможет "Ливерпулю" в матче против "Манчестер Сити" Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).
Футбол
29 ноября 2024 г. 21:19
Конате из-за травмы не поможет Ливерпулю в матче против Манчестер Сити

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).

Как передает Report, игрок сообщил в соцсети, что пропустит некоторое время, информацию уже подтвердили и в клубе.

"Так обидно получить эту травму прямо в конце отличной игры в среду вечером. Сейчас мы начинаем процесс восстановления, но одно я обещаю — я вернусь и снова буду лучшей версией себя. Спасибо за потрясающую поддержку на "Энфилде". Мы продолжим идти вперед, и я буду поддерживать команду на каждом этапе пути", — написал Конате.

Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" состоится 1 декабря, начало запланировано на 20:00 по бакинскому времени.

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