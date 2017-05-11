Компания из Саудовской Аравии арендует Роналду за 920 тыс. фунтов на четыре часа

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Компания из Саудовской Аравии заплатит 920 тыс. фунтов стерлингов за время, проведенное с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.
Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, любой желающий, заплатив эту сумму, может находиться в компании футболиста четыре часа.
В стоимость услуги также входят два упоминания в социальных сетях, пять футболок с автографом Роналду и фотосессия. Кроме того, фирме разрешено использовать его изображение для региональной рекламы в течение одного дня.
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