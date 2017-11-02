Комментатор Василий Уткин упал в прямом эфире, сломав кресло - ВИДЕО

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Курьезный случай произошел сегодня во время прямого эфира на радио «Спорт FM» с участием известного спортивного комментатора Василия Уткина. Как сообщает Report, футбольный комментатор упал со стула во время эфира и несколько секунд полежал на полу. Видео случившегося опубликовано в Twitter радиостанции.

«Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые», — прокомментировал Уткин, встав с пола.