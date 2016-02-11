Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Комитет тренеров АФФА встретится с руководством клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана".

Об этом в заявлении Report сказал председатель комитета Вагиф Садыгов.

По его словам, первая встреча пройдет с клубом АЗАЛ. Члены комитета примут участие на тренировке клуба 11 февраля, а затем встретятся с его руководством: "Через два дня мы планируем встретиться с командой "Зиря", присутствовать на тренировке и встретиться с руководством. После короткого перерыва пройдет встреча и с другими клубами Премьер-лиги".

В.Садыгов также заявил об их намерении встретиться со сборной U-19. По его словам, 15 февраля они отправятся в лагерь команды в Мардакянах, где пройдет учебно-тренировочный сбор.