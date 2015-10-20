Комитет по реформам ФИФА предложил лишить исполком организации исполнительной власти

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Рабочая группа по реформированию Международной федерации футбола (ФИФА) предложила лишить исполком организации исполнительной власти и переименовать его в совет ФИФА.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба организации.

Предложение прозвучало на внеочередном заседании исполкома ФИФА, которое состоялось в швейцарском Цюрихе сегодня.

"Исполнительный комитет ФИФА должен осуществлять надзор над стратегическими вопросами и иметь функцию контроля над постоянными комитетами и администрацией ФИФА, - говорится в одном из пунктов предложенных реформ. - Он не должен иметь исполнительную власть над политикой ФИФА. Название исполкома должно быть изменено на "Совет ФИФА", чтобы отразить его функции в соответствующем виде. Президент ФИФА будет председателем совета, он будет подотчетен совету и руководить работой администрации ФИФА".

Генеральный секретарь ФИФА будет исполнительным директором ФИФА. Администрация ФИФА, которая включает в себя офис генерального секретаря, занимается повседневной работой, реализуя политику и стратегию ФИФА, определенную советом. Генеральный секретарь может быть уволен только решением совета.

Совет теперь будет определять методы и стратегию для получения доходов, прописывать критерии для распределения средств членам ФИФА и утверждать бюджет организации и ежегодные финансовые отчеты. Совет не будет играть никакой роли в принятии решений по исполнению этой стратегии.