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    Комитет по этике ФИФА открыл дело против генсека организации

    Его подозревают в нелегальной торговле билетами на матчи чемпионатов мира

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) открыла дело против отстраненного генерального секретаря Жерома Вальке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

    Жером Вальке, накануне отстраненный от футбольной деятельности еще на 45 дней, подозревается в причастности к нелегальной продаже билетов на матчи ЧМ-2014 в Бразилии.

    Вальке может быть отлучен от футбольной деятельности на девять лет и оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков.

    Отметим, что 7 сентября 2015 года Ж.Вальке был освобожден от выполнения своих обязанностей, а с 8 октября отстранен от футбольной деятельности на 90 дней. Срок его дисквалификации закончился 5 января 2016 года.

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