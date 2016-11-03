Комиссия ФИФА назвала поле "Зенит-Арены" непригодным для чемпионата мира

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Выкатное футбольное поле стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге непригодно для проведения игр, сообщает Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Инспекционная комиссия ФИФА и Оргкомитета ЧМ-2018 посетила стадион 31 октября. Комиссия раскритиковала поле из-за несоответствия нормативам. Когда поле находится в пределах чаши стадиона, оно остается на выкатном механизме, от этого, как предполагают в ФИФА, появляется вибрация.

В ближайшее время собственники стадиона должны принять решение о том, как устранить проблему.