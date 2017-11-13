Команда-соперница "Карабаха" намерена реализовать трансфер футболиста за рекордную сумму

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Команда-соперница "Карабаха" в Лиге чемпионов - английский клуб "Челси" намерен осуществить трансфер футболиста за 120 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на The Su, лондонский клуб заинтересован в услугах нападающего итальянского "Интера" Мауро Икарди.

В случае, если удастся реализовать трансфер 24-летнего форварда сборной Аргентины в "Челси", в английском футболе будет отмечен очередной трансферный рекорд.

Отметим, что трансферный рекорд Англии принадлежит "Манчестер Юнайтед". В прошлом году "Манчестер Юнайтед" заплатил итальянскому клубу "Ювентус" 105,2 млн евро за полузащитника сборной Франции Поля Погба. Играющий с 2013 года в "Интере" Мауро Икарди в 135 матчах забил 82 мяча.