 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Соперник "Габалы" отдал футболиста в аренду

    Полузащитник будет выступать на чемпионате Австралии

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Соперник "Габалы" в группе С Лиги Европы - немецкий клуб "Майнц" отдал одного из своих футболистов в аренду.

    Как заявляет Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это Максимилиан Байстер.

    26-летний полузащитник продолжит карьеру в австралийской команде "Мельбурн Виктория".

    Согласно контракту, Байстер будет выступать в новом клубе по конца сезона.

    Отметим, что Байстер играет в "Майнц" с 2015 года. Последний сезон он провел в клубе "Мюнхен 1860" на арендной основе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi