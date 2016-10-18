Соперник "Габалы" отдал футболиста в аренду

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Соперник "Габалы" в группе С Лиги Европы - немецкий клуб "Майнц" отдал одного из своих футболистов в аренду.

Как заявляет Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это Максимилиан Байстер.

26-летний полузащитник продолжит карьеру в австралийской команде "Мельбурн Виктория".

Согласно контракту, Байстер будет выступать в новом клубе по конца сезона.

Отметим, что Байстер играет в "Майнц" с 2015 года. Последний сезон он провел в клубе "Мюнхен 1860" на арендной основе.