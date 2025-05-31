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Команда "Сабах", одолев "Карабах", стала обладателем Кубка Азербайджана

Команда "Сабах", одолев "Карабах", стала обладателем Кубка Азербайджана В финальном матче Кубка Азербайджана встретились команды "Карабах" и "Сабах".
Футбол
31 мая 2025 г. 21:56
Команда Сабах, одолев Карабах, стала обладателем Кубка Азербайджана

В финальном матче Кубка Азербайджана встретились команды "Карабах" и "Сабах".

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в городе Сумгайыт и завершилась победой "Сабаха".

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте: нападающий бакинской команды Павол Шафранко точно реализовал пенальти. На 43-й минуте игрок "Карабаха" Торал Байрамов не смог реализовать 11-метровый удар. Тем не менее, уже на 45+1-й минуте его одноклубник Кади Боржес сравнял счёт.

На 57-й минуте Шафранко упустил возможность оформить дубль, не реализовав второй пенальти. На 67-й минуте защитник "Сабаха" Хон Ирасабаль срезал мяч в собственные ворота. Однако игрок столичной команды Кахим Паррис восстановил равновесие, отличившись на 90+6-й минуте. Основное время завершилось со счётом 2:2.

Победный гол "Сабаха" на 119-й минуте забил Теллур Муталлимов.

Фото: Мехмед Агаев

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Версия на азербайджанском языке Фото"Sabah" komandası "Qarabağ"ı məğlub edərək Azərbaycan Kubokunun qalibi olub

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