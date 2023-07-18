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Команда Роналду разгромно проиграла клубу чемпионата Испании

Команда Роналду разгромно проиграла клубу чемпионата Испании На стадионе "Алгарве" в Португалии завершился товарищеский матч между саудовским "Аль-Насром" и испанской "Сельтой".
Футбол
18 июля 2023 г. 06:31
Команда Роналду разгромно проиграла клубу чемпионата Испании

На стадионе "Алгарве" в Португалии завершился товарищеский матч между саудовским "Аль-Насром" и испанской "Сельтой".

Как передает Report, встреча закончилась победой "Сельты" со счетом 5:0.

Все пять мячей были забиты во втором тайме. На 57-й минуте защитник испанской команды Гаэль Алонсо открыл счет на табло. Нападающий Мигель Родригес удвоил преимущество "Сельты" на 62-й минуте. На 71-й минуте Мигель Родригес оформил дубль. Через две минуты счет до разгромного довел форвард Йорген Ларсен. Он же забил пятый мяч на 75-й минуте.

Португальский нападающий "Аль-Насра" был заменен на 48-й минуте матча.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января после ухода из английского "Манчестер Юнайтед". По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от "Аль-Иттихада" на пять очков.

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