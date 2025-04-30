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Команда Роналду "Аль-Наср" не смогла выйти в финал азиатской Лиги чемпионов

Команда Роналду "Аль-Наср" не смогла выйти в финал азиатской Лиги чемпионов Саудовский клуб "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, со счетом 2:3 проиграл японскому "Кавасаки" в полуфинале азиатской Лиги чемпионов.
Футбол
30 апреля 2025 г. 23:41
Команда Роналду Аль-Наср не смогла выйти в финал азиатской Лиги чемпионов

Саудовский клуб "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, со счетом 2:3 проиграл японскому "Кавасаки" в полуфинале азиатской Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, Роналду провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

В финале "Кавасаки" сыграет с еще одним представителем Саудовской Аравии "Аль-Ахли". Матч пройдет 3 мая в Джидде.

Отмети, что в сезоне 2024/25 азиатская Лига чемпионов проходит в новом формате. В общем этапе турнира принимали участие 24 команды из Ирака, Ирана, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана, Австралии, Китая, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи и Японии, которые были поделены на два региона - Запад и Восток. В плей-офф вышли по восемь лучших команд из каждого региона.

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