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Команда Рамиля Шейдаева выйдет на игру в спецодежде

Команда Рамиля Шейдаева выйдет на игру в спецодежде

Российский клуб "Крылья Советов", где выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, проведет мероприятие по случаю Международного дню космонавтики.

Как сообщает Report, мероприятие организуют на домашнем матче "Крылья Советов" - "Рубин" XXIII тура Премьер-лиги. 

Отметим, что на стадионе "Самара Арена" прошло предматчевое совещание, где обсудили вопросы, связанные с проведением поединка. 

Футболисты "Крыльев Советов" выйдут на игру в спецформе, а стартовый состав команды объявит робот Дима. 

Эту домашнюю встречу "Крылья" проведут в серебристых футболках, а гости будут в белом комплекте формы. 

Организаторы ожидают на матче около 15 тыс. зрителей.

Напомним, что матч "Крылья Советов" - "Рубин" начнется сегодня в 19:30 по бакинскому времени. 

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