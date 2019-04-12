Команда Рамиля Шейдаева выйдет на игру в спецодежде

Российский клуб "Крылья Советов", где выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, проведет мероприятие по случаю Международного дню космонавтики.

Как сообщает Report, мероприятие организуют на домашнем матче "Крылья Советов" - "Рубин" XXIII тура Премьер-лиги.

Отметим, что на стадионе "Самара Арена" прошло предматчевое совещание, где обсудили вопросы, связанные с проведением поединка.

Футболисты "Крыльев Советов" выйдут на игру в спецформе, а стартовый состав команды объявит робот Дима.

Эту домашнюю встречу "Крылья" проведут в серебристых футболках, а гости будут в белом комплекте формы.

Организаторы ожидают на матче около 15 тыс. зрителей.

Напомним, что матч "Крылья Советов" - "Рубин" начнется сегодня в 19:30 по бакинскому времени.