Команда Рамиля Шейдаева сохранила место в Российской Премьер-лиге

В ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-лиге "Крылья Советов" уступили "Нижнему Новгороду" со счётом 0:1.

Как передаёт Report, встреча состоялась в Самаре на стадионе "Самара Арена".

На 42-й минуте рефери удалил главного тренера "Нижнего Новгорода" Дмитрия Черышева, который помешал защитнику самарцев Виталию Денисову ввести мяч из аута. В компенсированное время первого тайма в ворота "Крыльев Советов" был назначен пенальти, который реализовал Даниил Фомин. В начале второго тайма хозяева могли сравнять счёт, но Паул Антон не реализовал 11-метровый.

В первом матче "Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" со счётом 3:1. Таким образом, самарский клуб одержал победу по сумме двух встреч и сохранил место в РПЛ.

Отметим, что в стартовом составе "Крыльев Советов" сыграл и нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.