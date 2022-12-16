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Команда Махира Эмрели названа лучшей в Загребе

Команда Махира Эмрели названа лучшей в Загребе Хорватский клуб "Динамо", форму которого носит игрок сборной Азербайджане Махир Эмрели, избран в Загребе лучшей мужской командой года.
Футбол
16 декабря 2022 г. 10:58
Команда Махира Эмрели названа лучшей в Загребе

Хорватский клуб "Динамо", форму которого носит игрок сборной Азербайджане Махир Эмрели, избран в Загребе лучшей мужской командой года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, Загребская городская спортивная ассоциация провела торжественную церемонию награждения победителей, в которой приняло участие большинство игроков, включая Эмрели.

"Динамо" добилось этого успеха, став чемпионом Хорватии и победителем Суперкубка страны в течение года, а также приняв участие в этапе плей-офф Евролиги в сезоне 2021/2022 и групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023.

"Динамо" лидирует в чемпионате Хорватии с 41 очком по итогам 16 игр. Махир Эмрели за текущий сезон сыграл в 10 матчах во всех турнирах и забил три гола.

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Версия на азербайджанском языке Mahir Emrelinin komandası ilin ən yaxşısı seçilib

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