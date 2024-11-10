Команда Лионеля Месси завершила участие в MLS

Футбольный клуб "Интер Майами" завершил выступление в чемпионате MLS в США.

Футбольный клуб "Интер Майами" завершил выступление в чемпионате MLS в США.

Как передает Report, команда футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси встретилась в третьем матче 1/8 финала плей-офф с "Атланта Юнайтед".

Несмотря на то, что Месси отличился на 65-й минуте, им не удалось избежать поражения со счетом 2:3.

Авторами голов за "Атланта Юнайтед" стали Джамал Тьяре, оформивший дубль, и Бартош Слиш.

Отметим, что в предыдущих двух матчах плей-офф каждая из команд одержала победу со счетом 2:1. "Интер Майами" занял первое место в регулярном сезоне MLS с 74 очками.