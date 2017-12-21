Команда Ла Лиги заключила контракт с новым главным тренером

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер выступающей в Ла Лиге Испании команды "Лас-Пальмас".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, коллектив поручен Пако Хемесу.

С 47-летним специалистом подписан контракт до конца сезона 2017/2018. Хемес, последним местом работы которого был мексиканский "Крус Асуль", в сезоне 2010/2011 уже возглавлял "Лас-Пальмас".

Отметим, что "Лас Пальмас" в Ла Лиге после 16 туров с 11 очками занял последнее - 20-е место. Бывший главный тренер команды Пако Аестаран был отправлен в отставку по причине неудачных результатов.