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    Команда Ла Лиги заключила контракт с новым главным тренером

    Лас-Пальмас возглавит Пако Хемес

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер выступающей в Ла Лиге Испании команды "Лас-Пальмас".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, коллектив поручен Пако Хемесу.

    С 47-летним специалистом подписан контракт до конца сезона 2017/2018. Хемес, последним местом работы которого был мексиканский "Крус Асуль", в сезоне 2010/2011 уже возглавлял "Лас-Пальмас".

    Отметим, что "Лас Пальмас" в Ла Лиге после 16 туров с 11 очками занял последнее - 20-е место. Бывший главный тренер команды Пако Аестаран был отправлен в отставку по причине неудачных результатов.

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