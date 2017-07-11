Команда "Карабах" выйдет на первый матч в Лиге чемпионов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня победитель Премьер-лиги Азербайджана по футболу - "Карабах" выйдет на первый матч в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report, соперником агдамского клуба, начавшего борьбу во II квалификационном раунде, является чемпион Грузии - "Самтредиа".

"Карабах", уже в четвертый раз желающий попасть в групповой раунд самого престижного континентального клубного турнира, первый матч проведет дома.

Встреча, которая состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, поручена турецким арбитрам.

Чтобы остаться верными традиции возглавляемого Гурбаном Гурбановым коллектива, которому удалось в прежних трех сезонах устранить первых соперников, необходимо превзойти соперников на домашнем матче.

В случае победы "Карабаха" по результатам двух встреч, два сезона подряд команда "Самтредиа" будет считаться отстраненной азербайджанскими клубами от еврокубков.

В прошлом сезоне представители Грузии не смогли перебороть "Габалу" (1:5, 2:1) в I квалификационном раунде Лиги Европы.

21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Самтредиа" (Грузия)

Главный арбитр: Мете Калькаван

Помощники главного арбитра: Халил Мелер, Эсат Санджактар

Четвертый арбитр: Эрдем Байик

(судейская бригада из Турции)

Представитель УЕФА: Грэм Ховер (Англия)

Судейский наблюдатель: Владимир Антонов (Молдова)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.