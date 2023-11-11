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Команда игрока сборной Азербайджана обыграла "Галатасарай"

Команда игрока сборной Азербайджана обыграла "Галатасарай" Игрок сборной Азербайджана Ренат Дадашов вышел на очередную игру в составе турецкого клуба "Хатайспор".
Футбол
11 ноября 2023 г. 22:32
Команда игрока сборной Азербайджана обыграла Галатасарай

Игрок сборной Азербайджана Ренат Дадашов вышел на очередную игру в составе турецкого клуба "Хатайспор".

Как сообщает Report, команда под руководством Волкана Демиреля принималав 12-м туре Суперлиги "Галатасарай".

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. Голы забили Ригоберто Ривас на 14-й минуте и Дидье Ламкель на 55-й минуте. Единственный гол стамбульского клуба забил на 28-й минуте Уилфред Заха.

Ренат Дадашов вышел на после в стартовом составе и был заменен за две минуты до конца игры.

Отметим, что "Хатайспор" идет 9-м в турнирной таблице чемпионата Турции с 17 очками, у лидера "Галатасарая" 31 очко.

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Версия на азербайджанском языке Renat Dadaşovun komandası "Qalatasaray"ı məğlub edib

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