Команда игрока сборной Азербайджана обыграла "Галатасарай"

Игрок сборной Азербайджана Ренат Дадашов вышел на очередную игру в составе турецкого клуба "Хатайспор".
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Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. Голы забили Ригоберто Ривас на 14-й минуте и Дидье Ламкель на 55-й минуте. Единственный гол стамбульского клуба забил на 28-й минуте Уилфред Заха.
Ренат Дадашов вышел на после в стартовом составе и был заменен за две минуты до конца игры.
Отметим, что "Хатайспор" идет 9-м в турнирной таблице чемпионата Турции с 17 очками, у лидера "Галатасарая" 31 очко.