Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Футбольная команда "Габала" отправилась в Турцию на зимние тренировочные сборы.

Как сообщает Report, "красно-черные" стали первой командой, отправившейся в Анталью для прохождения подготовки в новом году.

Члены команды вылетели в соседнюю страну из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 9:30. Среди них недавно переведенный Тамкин Халилзаде, из запасного состава Аббас Агазаде, Фаик Гаджиев и Амрах Зульфугарлы. За исключением покинувших команду Энди Халлидея и Дейва Бюлтхейса остальные легионеры примкнут к команде сразу в Анталье.

Подготовка "Габалы" будет состоять из двух частей. Первый этап продлится до 17 января, в этот период команда проведет три проверочные игры. Соперниками станут 10 января турецкая команда "Акхисар Баладияспор", 14 января – казахстанская "Атирау", 17 января – швейцарская команда "Цюрих".

По завершении первого этапа проверки игроки будут отпущены в трехдневный отпуск, 21 января команда вновь соберется. Во второй период подготовки, который продлится до 3 февраля, команда проведет еще 4 игры. 24 января "Габала" встретится с македонским "Работнички", 27 января – российским "Арсенал" (Тула), 31 января – чешским "Богемианс", 3 февраля – македонским "Шкендия".

Отметим, что "Карабах" весь зимний период подготовки проведет в Анталье. Остальные 6 клубов некоторое время проведут в Баку и отправятся в Турцию. Сборная Азербайджана под руководством нового тренера Гурбана Гурбанова соберется в Анталье 25 января – 2 февраля. В последний день подготовки намечается встреча команды в товарищеском матче со сборной Грузии.