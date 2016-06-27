​Команда Чили завоевала Кубок Америки по футболу – ВИДЕО

Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Футбольная сборная Чили победила Аргентину в финале Кубка Америки в США.

Как передает Report, основное время матча завершилось нулевой ничьей.

Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, которая закончилась со счетом 4:2 в пользу чилийцев.

Игра проходила в плотной борьбе и с большим количеством предупреждений. В первом тайме бразильский судья удалил по одному игроку каждой команды. У Чили покинул поле Марсело Диас. В составе Аргентины был удален Маркос Рохо.

Также игроки обеих команд получили по три желтые карточки.

Аргентина не смогла прервать безвыигрышную серию в Кубке Америки, которая длится с 1993 года.

Ранее обладателями бронзовых медалей турнира стали футболисты сборной Колумбии. В финале они обыграли команду США со счетом 1:0.